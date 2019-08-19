РИАМО - 19 авг. Карантин по бешенству животных, установленный в мае текущего года, сняли в поселке Томилино городского округа Люберцы, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (8 августа 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 31 мая 2019 года и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: поселок Томилино городского округа Люберцы», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на улице Чернышевского рабочего поселка Томилино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.