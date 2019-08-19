РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. В подмосковных Люберцах завершили монтаж электрической части и системы автоматического регулирования подпитки Ухтомского пруда, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга.

«По состоянию на 19 августа, выполнена гидроизоляция и организована система подпитки пруда. Проведен монтаж электрической части и системы автоматического регулирования подпитки пруда», – говорится в сообщении.

Глубина пруда составляет около 1 метра. Также завершили работы по водоотведению дождевой воды для стабилизации берегов пруда.

«Проводится подготовка к этапу №2 – установке фонтанов», – заключается в материале.