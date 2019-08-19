РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В августе текущего года сотрудники ГИБДД начнут проводить в подмосковном Подольске информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого будут напоминать школьникам о правилах дорожного движения (ПДД), сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано 295 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых шесть детей погибли.

«В Подольске за данный период произошло 5 ДТП, в которых пострадали пятеро несовершеннолетних. В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в округе начинается проведение комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Сотрудники ГИБДД посетят детские образовательные учреждения и напомнят о неукоснительном соблюдении ПДД не только детям и их родителям, но и педагогам, организуют для них тематические праздники, открытые уроки, беседы», – говорится в сообщении.

Также инспекторы ГИБДД совместно с активистами молодежных общественных организаций, творческих коллективов и ЮИД организуют массовые информационно-профилактические мероприятия и рейды: «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Зебра», «Автокресло – детям», «Автокресло - лучший подарок», «Пешеход на переход», «Скутер».

Особое внимание инспекторы ДПС будут обращать на соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, выполнение требований безопасности при перевозке детей – использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств, а также использование в одежде светоотражающих элементов.

Информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» начнут проводить уже в августе и до начала нового учебного года.