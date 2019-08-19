РИАМО - 19 авг. Четвертый ежегодный семейный фестиаль «Традиция» пройдет 24 августа в усадьбе Захарово, мероприятие соберет различные жанры и артистов, посетители смогут посетить мастер-классы, а также театральные и музыкальные выступления, часть фестиваля будет посвящена произведениям Александра Пушкина, сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Когда мы говорим о традиции, мы прекрасно понимаем, что это замечательные культурные продукты и творения людей, которых мы уважаем и, которым доверяем. Я была очень рада, когда увидела такой замечательный состав. Особенно ценно, что этот фестиваль вобрал в себя абсолютно разные жанры. Мне кажется, что у фестиваля большие перспективы, он должен расти и развиваться. Прелесть фестиваля в том, что каждый найдет что-то свое», - сказала Ширалиева.

Она напомнила, что в этом году отмечается 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Марафон летних фестивалей начался Пушкинским праздником в Вяземах, а завершается «Традицией» в Захарово.

«В этом году я испытываю трепет и радость от того, какого уровня артисты представлены в нашей программе. Это сочетание и театра и музыки и интерактива. Я надеюсь, что наши гости получат сильное впечатление. Фестиваль «Традиция» для русских людей и для тех, кто интересуется русской культурой», - сказал художественный руководитель МХАТ имени Горького и один из основателей фестиваля «Традиция» Эдуард Бояков.

Он также добавил, что были и другие варианты места проведения фестиваля, но именно усадьба Захарово обладает мистическим свойством и сочетает в себе гений места. Именно здесь Пушкин провел значительную часть своего детства.

«Традиция русского народа вся из Пушкина, из нашего слова, из нашего слога. Это очень важно, что мы нашим детям рассказываем про русское слово. Мне кажется, что такие фестивали созданы для того, чтобы каждый мог услышать этот слог. Я благодарна, что вы пригласили именно наш спектакль», - сказала заслуженная артистка России Ольга Кабо.

На фестивале ожидается множество мастер-классов, лекций, театральных и музыкальных выступлений. Свои лекции и чтения проведут: писатель и публицист Захар Прилепин, философ и политолог Александр Дугин, писатель и поэт Михаил Тарковский и многие другие.