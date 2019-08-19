РИАМО - 19 авг. Четвертый ежегодный семейный фестиаль «Традиция» пройдет 24 августа в усадьбе Захарово, мероприятие соберет различные жанры и артистов, посетители смогут посетить мастер-классы, а также театральные и музыкальные выступления, часть фестиваля будет посвящена произведениям Александра Пушкина, сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.
«Когда мы говорим о традиции, мы прекрасно понимаем, что это замечательные культурные продукты и творения людей, которых мы уважаем и, которым доверяем. Я была очень рада, когда увидела такой замечательный состав. Особенно ценно, что этот фестиваль вобрал в себя абсолютно разные жанры. Мне кажется, что у фестиваля большие перспективы, он должен расти и развиваться. Прелесть фестиваля в том, что каждый найдет что-то свое», - сказала Ширалиева.
Она напомнила, что в этом году отмечается 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Марафон летних фестивалей начался Пушкинским праздником в Вяземах, а завершается «Традицией» в Захарово.
«В этом году я испытываю трепет и радость от того, какого уровня артисты представлены в нашей программе. Это сочетание и театра и музыки и интерактива. Я надеюсь, что наши гости получат сильное впечатление. Фестиваль «Традиция» для русских людей и для тех, кто интересуется русской культурой», - сказал художественный руководитель МХАТ имени Горького и один из основателей фестиваля «Традиция» Эдуард Бояков.
Он также добавил, что были и другие варианты места проведения фестиваля, но именно усадьба Захарово обладает мистическим свойством и сочетает в себе гений места. Именно здесь Пушкин провел значительную часть своего детства.
На фестивале ожидается множество мастер-классов, лекций, театральных и музыкальных выступлений. Свои лекции и чтения проведут: писатель и публицист Захар Прилепин, философ и политолог Александр Дугин, писатель и поэт Михаил Тарковский и многие другие.
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