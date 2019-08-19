РИАМО - 19 авг. Ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин, похитили из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Дерево посадили на территории Дальневосточного сада – новой масштабной экспозиции с искусственными холмами, горными тропами и каменным гротом.

«Мы привезли с Сахалина три пихты – это было крайне сложно. Теперь их всего два, мы опасаемся, что и их украдут», – заявил ландшафтный архитектор сада Артем Паршин.

В Дальневосточном саду будут представлены растения не только из богатейшей флоры российского Дальнего Востока, но и прилегающих регионов – Китая, Корейского полуострова и Японских островов. Особое внимание будет уделено редким и исчезающим видам, а также пищевым, лекарственным и хозяйственным растениям.

«Аптекарский огород» не первый раз становится мишенью для злоумышленников. Из сада несколько раз похищали животных и растения.