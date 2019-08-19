РИАМО - 19 авг. В подмосковном Зарайске министерству сельского хозяйства и продовольствия региона предстоит изъять животных и продукты животноводства в рамках ликвидации очагов особо опасных болезней, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

За этим постановлением стоит решение, принятое управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в котором обосновывалась необходимость проведения отчуждения животных для предотвращения возникновения и ликвидации оспы овец на территории Подмосковья.

«Правительство Московской области постановляет: провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в границах территории личного подсобного хозяйства В.В. Лобанова, расположенного по адресу: Московская область, городской округа Зарайск, поселок Масловский, улица Клубная, вблизи дома 5», - говорится в документе.

Для выполнения поручения министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья образует специальную комиссию, которая будет участвовать в изъятии животных.

Гражданам возместят стоимость отчужденной живности и изъятых продуктов животноводства.