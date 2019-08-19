РИАМО - 19 авг. В деревне Чиркино городском округе Ступино отменен карантин по бешенству животных, который был введен 5 июня 2019 года, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Чиркино городского округа Ступино», – уточняется в документе.

Кроме того, постановлением благополучным по бешенству животных признается территория от западной границы деревни Фоминка до западной границы деревни Аксиньино, далее до северной границы деревни Мякинино и до западной границы деревни Фоминка.

Бешенство является крайне опасным и даже смертельным заболеванием. При этом оно опасно и для животных, и для человека. В случае укуса, оцарапания или ослюнения больным животным нужно экстренно обращаться в больницу и проходить антирабическое лечение специальной вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.