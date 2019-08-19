РИАМО – 19 авг. В подмосковном Солнечногорске идет замена дорожного покрытия на территории автовокзала, работы завершат осенью, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Солнечногорске проводят работы по асфальтировке территории городского автовокзала, общая площадь работ составляет около 5 тысяч квадратных метров. Полностью завершить работы планируют до конца сентября», – говорится в сообщении.

Программа по ремонту привокзальных территорий реализуется в Подмосковье второй год и позволяет повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания населения.

«Старое асфальтобетонное покрытие территории автовокзала в Солнечногорске имело множественные разрушения, раскрытые трещины и просадки. Чтобы это исправить рабочие отфрезеруют старое покрытие, подготовят основание из щебня и уложат два слоя асфальтобетона», – отметил директор Солнечногорского ПАТП Валерий Соломеннов.

В этом году асфальтобетонное покрытие обновят на территории 22 автовокзалов и автостанций «Мострансавто» в Московской области.

Автовокзалы, включенные в программу ремонта, ежедневно обслуживают порядка 500 маршрутов, которыми пользуются около 100 тысяч пассажиров в день. На ремонт территорий из бюджета региона выделено более 75 миллионов рублей.