РИАМО - 19 авг. Перед началом нового учебного года в Подмосковье приведут в порядок и обезопасят 985 пешеходных переходов рядом со школами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты обследовали все пешеходные переходы к детским садам, школам и вузам Московской области. В Подмосковье более 1450 переходов ведут к общеобразовательным учебным заведением и детским садам, из них 465 переходов находятся в нормативном состоянии, а 985 - требуют дополнительных работ по улучшению безопасности», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы завершены уже на 40%, на 580 пешеходных переходах обновили разметку, ограждения, заменили дорожные знаки, сделали освещение. К началу учебного года подготовят еще более чем 400 пешеходных переходов. К 1 сентября все пешеходные переходы будут оцифрованы и внесены в автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Это нужно для обеспечения системного мониторинга их состояния.

Элементами безопасности оснастят около 120 переходов на региональных дорогах и более 280 на муниципальных. На пешеходных переходах предстоит заменить и установить свыше 70 дорожных знаков и почти 200 светофоров, а также порядка 70 искусственных дорожных неровностей. Кроме того, на 300 пешеходных переходах установят ограждение, а к 34 пешеходным переходам построят тротуары.

По статистике, на дорогах Подмосковья с начала года каждое третье ДТП с участием несовершеннолетних происходило в зоне пешеходного перехода.