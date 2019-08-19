РИАМО - 19 авг. Злостного должника из Павловского Посада арестовали на 12 суток по делу о взыскании алиментов на сумму свыше 900 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Судебный пристав установил данные мужчины через родственников, после чего договорился с ним о встрече, на которой должника задержали.

«Должника доставили в суд Павлово-Посадского судебного района Московской области, где ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», – говорится в сообщении.

В случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности мужчину ждет привлечение к уголовной ответственности.