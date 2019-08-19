РИАМО - 19 авг. В Орехово-Зуевской больнице врачи спасли 68-летнего мужчину с тяжелой травмой – после дорожной аварии у него оказалась полностью раздроблена нога, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сразу после поступления пациента направили в операционную. Врачи-травматологи больницы провели срочную операцию, которая заняла порядка трех часов.

«Все усилия врачей были направлены на то, чтобы спасти пациенту ногу, которая в буквальном смысле слова была раздроблена. Для того, чтобы собрать конечность, металлоостеосинтез проводился в четыре этапа – от фаланг пальцев до бедренной кости», – сказал заведующий хирургическим филиалом Владимир Дмитров.

Он отметил, что пациент перенес длительное оперативное вмешательство достаточно успешно.

На данный момент мужчина находится в травматологическом отделении под наблюдением медиков. Ему предстоит пройти длительное лечение.