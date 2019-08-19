РИАМО - 19 авг. Троицкий суд Москвы вернул протокол в отношении Ильи Яшина в полицию на доработку, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Троицкий районный суд Москвы возвратил административный материал в отношении Яшина И.В. по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ для устранения недостатков», - сказал собеседник агентства.

Яшина задержали на выходе из спецприемника, в котором он провел 10 суток, 18 августа. Его судят по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно. Ранее он призвал ЦИК перенести выборы, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила, что «говорить об этом пока нет никакой возможности».

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводилось несколько митингов — как санкционированных, так и несанкционированных. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600 человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.