РИАМО - 19 авг. Троицкий суд Москвы вернул протокол в отношении Ильи Яшина в полицию на доработку, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.
Яшина задержали на выходе из спецприемника, в котором он провел 10 суток, 18 августа. Его судят по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно. Ранее он призвал ЦИК перенести выборы, однако глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила, что «говорить об этом пока нет никакой возможности».
На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.
Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводилось несколько митингов — как санкционированных, так и несанкционированных. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600 человек.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.
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