РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» провела санобработку мусоропроводов в трех подъездах многоквартирного дома на Больничном проезде, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с договором управления в многоквартирных домах, где функционируют мусоропроводы, сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» провели генеральную уборку (санобработку) мусоропроводов в трех подъездах дома 2/2 по Больничному проезду в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

Санитарная обработка мусоропроводов в многоквартирных домах производится по графику.