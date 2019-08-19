РИАМО - 19 авг. В понедельник в районе стадиона «Открытие Арена» в Москве возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро из-за матча между командами «Спартак» и ЦСКА, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Болельщикам рекомендуют заранее покупать билеты в метро, чтобы не стоять в очереди после окончания матча. До стадиона удобнее добраться через станции метро «Спартак» и «Тушинская».

Один из самых ожидаемых матчей сезона РПЛ — «Спартак» – ЦСКА начнется в 20:00. Ранее команды уже встречались 64 раза. В 28 случаях сильнее оказывались «армейцы», на счету «красно-белых» — 20 побед. Еще 16 матчей завершились ничьей.