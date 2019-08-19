РИАМО - 19 авг. Подмосковные спортсмены увезли домой медали с чемпионата России по шоссейным велогонкам в Краснодаре и с международных соревнований по BMX в Омске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Оба турнира прошли с 17 по 18 августа.

«Завоеванные медали спортсменов в условиях соперничества с представителями других регионов и стран свидетельствуют о конкурентоспособности наших спортсменов и высоком уровне подготовки их, который достигается, благодаря грамотно выстроенному непрерывному тренировочному процессу», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В гонке по шоссе на 52 километра Игорь Фролов из Московской области стал вторым, уступив сопернику из Орловской области и оказавшись сильнее оппонента из Самарской области.

В соревнованиях BMX спортсменка из Подмосковья Варвара Овчинникова завоевала золото и бронзу в дисциплине «BMX – Классик».