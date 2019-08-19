РИАМО - 19 авг. В Солнечногорске открыли набор подростков в технический кружок «Юный железнодорожник» продолжительностью 4 года, в ходе которого ученики узнают, как производят тяговой подвижный состав, а также получат знания в области государственного управления и организации движения поездов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ребят будут набирать в кружок до 27 сентября. Занятия в кружке проводятся раз в неделю в выходные дни.

«Дополнительно ребятам предоставляется возможность бесплатного посещения экскурсионных туров на предприятия железнодорожной отрасли. После окончания кружка предоставляется преимущественное право на поступление в Российский университет транспорта – МИИТ», — говорится в сообщении.

Записаться в кружок можно на официальном сайте Московского областного регионального отделения – филиала МОО «Железнодорожный транспорт». Место проведения занятий: улица Центральная дом №1 (ДК «Испытатель»).