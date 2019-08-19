РИАМО - 19 авг. Суд приговорил 39-летнего жителя подмосковного Домодедова к 24 годам тюрьмы за убийство восьмилетнего пасынка, которого он регулярно насиловал и заставлял принимать наркотики, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Мужчина признан виновным в убийстве малолетнего, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и склонение к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего. Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года мужчина в отсутствии матери мальчика неоднократно совершал с пасынком насильственные действия сексуального характера. Кроме того, мужчина неоднократно заставлял ребенка употреблять наркотики.

В ночь с 1 на 2 декабря 2016 года злоумышленник в состоянии наркотического опьянения задушил ребенка, после чего отвез его на машине к обочине дороги вблизи кладбища в деревне Лямцино в Домодедове, где и закопал в снегу.