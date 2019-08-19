РИАМО - 19 авг. Подмосковная команда «Химик» из Воскресенска завоевала бронзовые медали на турнире «Кубок Овечкина», финал которого состоялся в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Химик Воскресенск» – ребята 2007 года рождения – стали бронзовыми призерами Кубка Овечкина-2019. Вратарь команды Егор Рыбкин признан лучшим игроком матча», – говорится в сообщении.

В итоговой игре хоккеистам из Воскресенска достался сильный соперник – «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга. Подмосковная команда обыграла гостей со счетом 3:2.

За успех ребят наградили сертификатом на покупку спортивного инвентаря и формы. С отличным результатом наших хоккеистов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также выдающиеся хоккеисты – Валерий Каменский и сам Александр Овечкин.

Кубок проходил с 12 августа. В нем принимали участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны. Финал Кубка прошел в Ледовом дворце имени Владимира Петрова в Красногорске.