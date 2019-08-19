РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В нынешнем летнем сезоне около 1,2 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет работали в трудовых бригадах в подмосковном Подольске, в настоящее время работа в бригадах завершается, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске завершается работа трудовых бригад, сформированных на базе 37 общеобразовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью. В составе бригад трудились несовершеннолетние жители в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за лето 2019 года было организовано 1 163 рабочих места, из которых 303 – на базе Домов культуры и центров по работе с молодежью и 860 – на базе школ», – говорится в сообщении.

С начала июня в данном направлении активно работает МБУ «Молодежный центр «Вектор» в микрорайоне Климовск, основной целью учреждения является обеспечение реализации государственной молодежной политики в части организаций всех видов досуга, а также создание условий для реализации творческого потенциала молодежи.

«Наша дружная команда занимается благоустройством территории: в этом году мы обработали клумбы и кусты, посадили новые цветы, сделали различные декоративные элементы для клумб в виде мельницы и тележки, провели реставрационные работы фасада. Еще мы проделали большой объем работ внутри помещения: ребята сами предложили покрасить стены и изменить облик центра внутри», – отметила замдиректора по административно-хозяйственной части молодежного центра «Вектор» Ольга Терехова.

На сегодняшний день трудовая бригада центра состоит из 29 ребят. Оплата их труда будет осуществляться за счет средств бюджета округа, а также Подольским центром занятости населения, она составит 7 726 рублей. Летние трудовые бригады работают в Подольске ежегодно. Оформление осуществляется официально, с записью в трудовой книжке.