РИАМО - 19 авг. В Подмосковье в понедельник стартовал третий этап операции по проверке аттракционов «Безопасная карусель», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Третий, завершающий этап профилактической операции «Безопасная карусель - 2019» проводиться на территории Московской области с 19 по 24 августа», - сказал Разин.

Операцию проводят сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Подмосковья.

«Усиленная проверка аттракционов необходима в летний период. Она проводится в целях соблюдения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, а также профилактики правонарушений на территории области. При обнаружении случаев нарушения жители региона могут также принять участие в операции и обратиться в ближайший отдел по надзору», - подчеркнул Разин.

Он добавил, что на территории Подмосковья зарегистрировано 966 аттракционов, 118 из них находятся в других регионах. Наибольшее количество аттракционов сосредоточено в городских округах Мытищи, Богородском, Орехово-Зуевском, Красногорск.

«Первый этап проверки аттракционов в регионе проводился с 24 по 29 июня, второй этап - с 22 по 28 июля. В ходе проведения двух этапов выявлено 42 случая нарушений обязательных требований при эксплуатации аттракционов», - заключил Разин.