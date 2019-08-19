РИАМО - 19 авг. Третий международный юношеский турнир UTLC CUP пройдет в Москве с 19 по 25 августа, в турнире примут участие десять юношеских команд, среди которых такие футбольные клубы, как «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Германия), «Лион» (Франция) и «Интернационале» (Италия), а также команды из Белоруссии, Казахстана и Китая, сказал генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

«Москва вновь становится столицей евразийского юношеского футбола. Мы растем вместе с уровнем мастерства и количеством участников. В этом году у нас десять команд, а могло быть и больше. . Я приветствую участников турнира. Хозяевами турнира выступают две команды — «Локомотив» и ЦСКА. Минские динамовцы и Астана могут чувствовать себя как дома. Традиционно у нас принимает участие команда из Китая. . Европа представлена четырьмя новыми командами. Это прославленные гранды — «Лион», «Барселона», «Интер», «Боруссия» и «Дортмунд». Я в предвкушении красивых голов и красивых сэйвов как в прошлом году», - сказал Гром.

По его словам, желающих принять участие в турнире было в два раза больше, чем возможных мест. Определенный кастинг проходили множество команд, в результате чего, некоторые европейские гранды получили отказ. Он также отметил, что заявки на участие в UTLC CUP 2020 поступают уже сейчас.

«Мы рады и гордимся что этот турнир пройдет на территории нашего стадиона в Черкизово. Мы искренне желаем всем ребятам красивой и честной борьбы, пусть победит сильнейший», - сказал генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.

По его словам, в этом году была заявка от команды из Катара, но, к сожалению, принять ее в этом году не получится.

«Для ребят это неоценимый опыт, когда проводятся такие прекрасные турниры. Обмен опыта с европейскими командами дорогого стоит. Это большая удача, когда они могут позволить себе играть против Интера, Барселоны и других грандов. В мое время таких турниров не было», - отметил трехкратный чемпион России, обладатель кубка UEFA Ролан Гусев.