РИАМО - 19 авг. Мосгорсуд признал законным арест двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Беглеца и Сергея Фомина», - сказал собеседник агентства.

Сергею Фомину 8 августа предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Следствие считает, что во время незаконного митинга он исполнял роль организатора и отдавал распоряжения другим оппозиционерам. Сразу же после акции он был объявлен в розыск. Узнав о том, что его разыскивают, Фомин явился в полицию сам.

Даниила Беглеца отправили в СИЗО 9 августа. Он также ранее был объявлен в розыск.

Всего по делу о массовых беспорядках проходят 14 человек.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в участии в беспорядках студента ВШЭ Егора Жукова.

Уголовное дело по факту массовых беспорядков было возбуждено после несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. Участники выступали за допуск к участию в выборах в Мосгордуму кандидатов, которым ранее было отказано в регистрации. Среди причин отказа был слишком большой процент недействительных подписей за кандидатов. На митинге 27 июля, по данным МВД, задержали 1074 человека.