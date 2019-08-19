РИАМО - 19 авг. Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в цехе по производству кремниевых смол в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании на улице Звездная, дом 7 поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 14:50. Пожар произошел в цеху по производству кремниевых смол, его площадь составила порядка 100 квадратных метров.

«К тушению пожара привлечены 78 человек и 25 единиц техники. По состоянию на 16:30 возгорание удалось локализовать. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало.