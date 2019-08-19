РИАМО - 19 авг. В июле 2019 года в адрес министерства строительного комплекса Московской области поступило 192 обращения граждан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главы областного Минстроя Руслана Тагиева, обращения от жителей поступают через Центр управления регионом (ЦУР). С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности региона.

«Большая часть обращения в июле (78) касалась вопросов расселения аварийного фонда, 62 относились к теме строительства объектов социального назначения. Часть обращений были перенаправлены в другие ведомства, так как не относились к компетенции министерства», – отметил Тагиев.

Он добавил, что все обращения рассмотрели профильные подразделения ведомства и заявителям направили ответы в установленные сроки.