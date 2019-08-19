РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович выявил недостатки при проверке качества выполненного капремонта многоквартирного дома в Подольске, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на основании поступившего в его адрес обращения провел проверку выполненного капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного на улице Сосновая, дом №8А. В обследовании компетентной комиссии приняли участие представители УК, представители подрядной организации, совета многоквартирного дома и многие другие.

«В ходе выезда произведен осмотр торцевой стены фасада со стороны первого подъезда. В результате чего установлено, что подрядчик (ООО «КомплексСтрой») выполнил работы по утеплению фасада с применением системы тонкого наружного штукатурного слоя. При визуальном осмотре были выявлены следующие дефекты: по всему торцевому фасаду здания проходят вертикальные трещины различных размеров, нарушен фактурный (окрасочный) и штукатурный слой на стене, а также выявлено разрушение участков парапета в виде расслоения и выветривания слоев кладки кирпича», – сказал Максимович.

По результатам проверки подрядной организации было рекомендовано выполнить работы по устранению выявленных недостатков. После устранения нареканий состоится повторная проверка.