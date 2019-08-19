РИАМО – 19 авг. Для сокращения рабочей недели в России нет предпосылок, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения», - сказал Калашников.

Он добавил, что если у людей появится свободный день, они начнут искать подработку.

Ранее профсоюзы направили в Минтруд РФ свои предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по данному вопросу разделились. В частности, некоторые медики считают, что новый график негативно скажется на здоровье работников – они столкнутся с ожирением.

Ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин ранее рассказал РИАМО, что в случае сокращения рабочей недели люди разделятся на две группы. Для одних лишний выходной станет поводом заняться самосовершенствованием, например, спортом или изучением иностранного языка. Но большинство будут тратить время впустую.