Кажется, пассажиры Сокольнической линии московского метро уже привыкли к закрытиям. Спустя месяц вновь закрыты 9 станций – от «Коммунарки» до «Проспекта Вернадского». Причина все та же – строительство БКЛ. Участок «красной» ветки закрыт до 24 августа, но если повезет, то откроется раньше. В прошлый раз в утренний час пик корреспондент РИАМО без проблем доехала от «Саларьева» до «Университета» на автобусе КМ. В этот раз решила стартовать с конечной – «Коммунарки». Сколько занимает путь до метро, и какие могут быть сюрпризы, читайте в репортаже РИАМО.

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Пустая остановка на «Коммунарке»

В 08:15 на «Коммунарке» меня встречает пустая автобусная остановка. Моросит мелкий дождь. Только что отъехал компенсационный автобус. Спрашиваю у дежурного в салатовом жилете, а где народ. Мне указывают на два автобуса, приехавших из области, мол, сейчас все будет. Действительно, на остановке собирается небольшая группа людей. Через две минуты подъезжает КМ2 до метро «Саларьево», и в 08:19 мы трогаемся от конечной.

Мне удается сесть, автобус неполный, пробок нет, и мы летим по трассе.

Через пять минут, в 08:24 мы уже на «Прокшино». На остановке в автобус заходят три человека. Не дорога, а курорт. Ощущения почти такие же, как в прошлый раз, когда закрывали «красную» ветку. В 08:28 - «Филатов луг». Тут народу в автобусе заметно прибавляется, но дискомфорта нет. Так же быстро мы едем до конечной маршрута КМ2 – метро «Саларьево».

Здесь нас ждет пересадка. Сигнал о том, что мы уже близко к станции «Саларьево» - колонна синих автобусов КМ1, которые курсируют до «Университета».

Из-за скопления КМ1, наш КМ2 из «Коммунарки» долго не мог повернуть, пришлось ждать, когда будет возможность «вклиниться».

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Пересадка на КМ1

В 08:37 мы приезжаем к «Саларьево», и все выбегают из автобуса, чтобы сделать пересадку на КМ1 до «Университета». Не повезло тем, кто живет дальше «Саларьева»: все-таки наличие пересадки – не самое приятное в утренний час пик.

От того места, где выгрузил пассажиров КМ2, нужно пройти несколько десятков метров до остановки КМ1, тут точно не ошибешься, следуя за толпой.

Количество автобусов КМ1 просто зашкаливает – они стоят в один ряд друг за другом и забирают пассажиров. Автобусы строго открывают свои двери там, где остановка – ни на метр раньше положенного.

По сравнению с «Коммунаркой», «Саларьево» – очень оживленная остановка. В этот раз о пассажирах позаботились, поставив на остановке две туалетные кабинки.

В 08:40 попадаю в автобус – здесь сесть уже не получится, людей много. Недаром автобусы на маршруте КМ1 длинные, «гармошкой», а КМ2 – короткие. Мы трогаемся, едем хорошо, без пробок. За окном все те же поля, но уже появились новые постройки и россыпь ангаров.

08:47 в автобусе объявляют «Дудкино». Странно – не слышала о такой станции метро. Посмотрев на схему, понимаю, что это была остановка у метро «Румянцево». Скромная остановка в три человека, где о людях тоже позаботились, поставив туалетные кабинки.

Через три минуты, в 08:50, автобус подъезжает к «Тропарево». В салоне стало еще плотнее. Благо, в автобусе не жарко благодаря кондиционеру. Хотя обычно в московском транспорте нет золотой середины – кондиционеры либо не работают, либо работают так, что хочется надеть шубу летом.

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Затор на проспекте Вернадского

Девять минут до Юго-Западной показались очень длинным отрезком. 08:59 мы на станции. Отмечаю, что в этот раз не было долгого подъезда к остановке. Но я еще не знала, что ждет впереди.

На пути к «Проспекту Вернадского» мы встали в пробку на одноименном проспекте. Автобус проезжал метров сто и вновь останавливались. В районе Вернадского, 41 мы просто встали, и я даже забеспокоилась, а поедем ли. До этого момента в автобусе было очень тихо, но тут многие пассажиры проснулись, отвлеклись от своих смартфонов и стали тягостно вздыхать.

И вот, салон автобуса наполняется телефонными звонками и предупреждениями об опозданиях. Очевидно, длинная вереница автобусов сама создала себе пробку.

Рядом со мной мужчина в костюме расстроенно говорит в трубку, что первый раз решил проехать на КМ, и застрял. «Жалею, что поехал на автобусе. Проспект Вернадского едет, а мы – нет».

Почти полчаса, и мы, наконец, доезжаем до «Проспекта Вернадского». На часах 09:27. Звонки об опозданиях продолжаются. Мы вновь встали, но к счастью, ненадолго. Автобус ринулся по проспекту, и уже через 10 минут, в 09:37, мы достигли конечной – метро «Университет».

Итак, от «Коммунарки» до «Университета» мой путь на автобусе занял 1 час 18 минут в утренний час пик вместо от силы получаса на метро.

Кстати, на «Университете» утром при посадке в автобусы КМ1 по направлению в область оказалось тоже довольно плотно. «Уже два часа еду, на «Университете» не могла сесть на автобус», - поделилась одна из пассажиров.

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Дезориентация у метро «Университет»

Последний сюрприз ждал уже около метро «Университет». Я ожидала увидеть толпу, как в прошлый раз. У входа работает несколько мобильных касс, и небольшие очереди.

При этом сотрудник ЦОМП в оранжевом жилете рядом с метро объявлял о том, что «северный вестибюль станции свободен, проходите туда, чтобы не стоять долго». Правда, удивило то, что громкоговоритель особо никто не слушал, и народ все равно шел к тому входу, где предполагалось много людей.

Я же решила последовать объявлению, но обнаружила, что северный вестибюль закрыт! И те, кто пошел со мной, почувствовали себя обманутыми. Возмущаясь, нам пришлось вернуться туда, откуда пришли. Благо, толпы на входе не было.

В 09:46 я зашла в метро, потратив в общей сложности почти 1,5 часа на то, чтобы проехать девять закрытых станций метро по верху.

Конечно, пассажиры Сокольнической линии будут рады, если метро откроется хотя бы на пару дней раньше, как обещают.

