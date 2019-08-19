РИАМО – 19 авг. За первую половину 2019 года в Московском метрополитене зафиксировали 323 кражи, самым популярным местом для них стали эскалаторы и станции с выходом на вокзалы, передает ТАСС.

Часто ценных вещей посетители метро лишаются на крупных транспортно-пересадочных узлах, в подземных переходах и на входе в вестибюли между качающимися дверьми. Стать добычей грабителя нетрудно и рядом с выходом из вагона, когда злоумышленник выбирает себе жертву заранее и вытаскивает вещи из кармана, сумки или рюкзака. Самой привлекательной жертвой для ограбления считается пассажир, не выпускающий из рук гаджет.

«Информационные плакаты о наиболее частых видах краж и грабежей обновили в столичном метрополитене в июле 2019 года. Предупреждающие объявления о возможных действиях злоумышленников размещены не только в вестибюлях и на платформах станций метро, но и в вагонах электропоездов», — рассказал изданию сотрудник пресс-службы столичной подземки.

По оперативным данным, за последние годы в Московском метрополитене стало меньше преступлений: с января по июнь 2019 года по сравнению с 2015 годом их стало меньше на треть, число случаев сократилось с 991 до 627.

Из всех преступлений, совершенных в «подземке» в первой половине текущего года, порядка 51% приходится на хищение сумок, пакетов, кошельков и телефонов. Полиция раскрывает каждую пятую кражу.

«Общая оценка правопорядка в метро оценивается удовлетворительно. На станциях и в переходах на пассажиров стали реже нападать, количество побоев снизилось на 46%», — добавляется в материале.

Отмечается, что замешанные в преступлениях злоумышленники почти всегда попадают под правосудие: сотрудникам полиции удалось раскрыть 67% преступлений. Также были предприняты меры по предупреждению хулиганства, что удалось снизить его случаи вдвое.

Полиция на Московском метрополитене призвала пассажиров сохранять бдительность и всегда следить за своими вещами в переполненных вагонах и переходах.