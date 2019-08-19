РИАМО - 19 авг. Врачи детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой спасли ребенка, выпавшего из окна шестого этажа, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

11-летняя девочка упала с высоты около 20 метров в Тушине. Она сидела на подоконнике у открытого окна, неудачно облокотилась и выпала. Ее госпитализировали в состоянии крайней степени тяжести.

«Ребенку был выставлен диагноз – сочетанная кататравма, шок, множественные закрытые и открытые переломы, рваные раны, ушибы внутренних органов и головного мозга. По международной шкале тяжести травм AIS балльная оценка 135 баллов. Степень тяжести состояния пациента выше 110 баллов считается крайне неблагоприятной, а уже при показателях выше 70 баллов высока вероятность остаться инвалидом», — говорится в сообщении.

На пострадавшие конечности ребенку наложили аппараты внешней фиксации, была произведена первичная хирургическая обработка ран. На раны также наложили системы вакуумной экстракции.

Во время послеоперационного периода произошел частичный некроз кожных лоскутов. Необходимо было выполнение нескольких операций кожной пластики. После нормализации основных показателей девочку перевели в стационар, там лечение продолжилось.

«В результате оперативных реанимационных мероприятий, рациональной активной хирургической тактики с использованием современных методов стабилизации переломов и лечения ран, а также благодаря многопрофильному подходу врачам нашей больницы удалось сохранить жизнь ребенку, а также избежать тяжелейших осложнений, которые часто приводят к инвалидизации», - рассказал главврач больницы имени Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Ребенок смог вернуться к обычной жизни. Сейчас девочка снова начала ходить в школу, ей не требуются специальные средства передвижения.