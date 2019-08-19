РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В подмосковном Подольске отремонтировали ступени на лестнице на пешеходной дорожке по проспекту Ленина, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать лестницу на пешеходной дорожке на проспекте Ленина. Она отметила, что данная лестница находится у дома №76/2 и ведет к детской площадке. Ступени разрушены и нуждаются в ремонте.

«Рассмотрев обращение по вопросу восстановления ступеней на лестнице (на пешеходной дорожке) по проспекту Ленина, сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению ступеней проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.