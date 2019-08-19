РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 авг. Коммунальщики восстановят асфальт во дворе Королева на проспекте Космонавтов, 21 после установки бордюров, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель городского координационного совета.

Жители дома на проспекте Космонавтов, 21 пожаловались на разрушенную пешеходную дорожку. Часть асфальта снята, что не позволяет ходить по дороге и проезжать с коляской.

«Рабочие срезали асфальт и демонтировали бортовой камень. В ближайшее время приступят к установке бортового камня, после чего будет восстановлено асфальтовое покрытие. Работы планируется завершить в середине сентября», – сказала собеседница агентства.