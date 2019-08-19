РИАМО - 19 авг. В Доме культуры «Сосны» в одноименном поселке Одинцовского округа сделают капитальный ремонт, в ходе которого оборудуют залы для коворкинга, занятий йогой, танцами и единоборствами, а также поставят современную мебель, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Построенный в 1963 году ДК «Сосны» играл роль культурного центра для расположенных поблизости населенных пунктов. В нем работали библиотека, кружки художественной самодеятельности и студии, проводились концерты и кинопоказы.

«В доме культуры будут обустроены современные спортивные залы , творческие мастерские, коворкинг и буккроссинг. Обновится актовый зал, оборудованный поворотной сценой для различных постановок и кинопоказов. Качество проекта подчеркнет планируемое в рамках реализации благоустройство», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Главным украшением здания является широкая пространственная рама центрального «портала» с витражным остеклением. Модернистская композиция останется без изменений, включая раскладку витража и облицовочный материал.

«Проектировщики учли замечания рабочей группы Архкомиссии Градостроительного совета Московской области и применили на фасадах материалы, которые были использованы в момент строительства Дома культуры в 60-х годах прошлого века», – уточнила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, сохранение первоначальной стилистики здания поможет подчеркнуть аутентичность культурного объекта.

Восстановленный на боковом фасаде здания навес сформирует универсальную зону проведения мероприятий на открытом воздухе и укрытие для колясок и велосипедов. Современные внедрения ограничатся цветными акцентами опор навеса. Интегрированные в стилобат скамьи создадут удобное пространство для общения.

Современные элементы, мебель и оборудование, появятся и в интерьерах – при разработке проекта использовалась концепция организации пространства и стилевое решение интерьеров победителей Всероссийского конкурса дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений в Московской области.