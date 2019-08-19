РИАМО - 19 авг. В Клину нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку и установку детского игрового оборудования для благоустройства дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Ресурс» на действия администрации городского округа Клин и МКУ «Центр проведения торгов». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку компании от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Ресурс» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.