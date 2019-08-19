РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 авг. Сотрудники ГИБДД в подмосковных Котельниках разыскивают водителя, который в июле столкнулся с иномаркой и скрылся с места ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Пятого июля в 15:50 водитель BMW с логотипом каршеринга «Делимобиль» столкнулся с Opel Astra на Новоегорьевском шоссе, напротив дома №2 в Котельниках. Водитель первого авто с места происшествия скрылся.

«Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), участник которого с места происшествия скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», – говорится в сообщении.