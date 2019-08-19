РИАМО – 19 авг. Подмосковных учителей продолжают обучать сингапурским технологиям, занятия продлятся до 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье продолжаются тренинги для педагогических коллективов по сингапурским методикам преподавания. В период с 22 по 30 августа обучение пройдут учителя и директора 28 школ региона, это порядка 1 тысячи человек», – рассказала Забралова.

Она добавила, что в тренингах примут участие специалисты из 20 городских округов: Воскресенск, Дубна, Королев, Красногорск, Люберцы, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Подольск, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Чехов, Шаховская, Щелково, а также из Богородского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Рузского, Талдомского городских округов.

«Учителя-тренеры Московской области проведут двухдневные тренинги для педагогических коллективов. Это очень ценный опыт. Программа обучения разработана сингапурской компанией Educare International Consultancy, она направлена на профессиональное развитие учителей и руководителей с учетом требований современного времени, а также в рамках международных и общероссийских образовательных стандартов», – подчеркнула Забралова.

По ее мнению, такое взаимодействие положительно сказывается в целом на систему образования региона.

«В прошлом году мы обучили свыше 3 тысяч человек, в этом году за первое полугодие в тренингах приняли участие порядка 1,5 тысяч специалистов. Будем увеличивать охват», – отметила Забралова.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования с сингапурской компанией Educare International Consultancy было подписано в 2018 году.