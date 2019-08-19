РИАМО – 19 авг. Неизвестный, угрожая ножом таксисту, похитил его автомобиль, инцидент произошел на Комсомольской площади столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от водителя такси 1983 года рождения о разбое по адресу: Комсомольская площадь, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, находившийся в качестве пассажира в автомобиле Kia Rio, угрожая владельцу предметом, похожим на нож, завладел указанной машиной и на ней скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что позднее на улице Новослободская оперативники нашли иномарку брошенной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».