РИАМО – 19 авг. Курс доллара на Московской бирже вырос на 1,04% и составляет 67,02 рубля, сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник на 14:15 (по московскому времени).

«В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля», – отмечается в статье.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре прошлого года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,26% и достигла $58,87 за баррель.