РИАМО – 19 авг. Два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали в воздухе самолет специального летного отряда «Россия» с представителями делегации, летевшими из Москвы в Марсель на переговоры президентов РФ и Франции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о действиях Женевы.

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», – отметил Песков.

Когда лайнер, на борту которого были журналисты кремлевского пула и делегация, членами которой, в частности, являются сам Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российский самолет.

В материале уточняется, что истребители какое-то время «вели» самолет по всей территории, а затем, проводив его фактически до границы с Францией, удалились.