РИАМО - 19 авг. В Наро-Фоминском городском округе по обращению местной жительницы через портал «Добродел» на маршрутах №1023 и № 569 восстановили работу систем аудиоинформирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Накануне работу аудиоинформаторов в автобусах проверили первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, заместитель главы администрации Наро-Фоминского округа Виталий Тамаркин и жительница округа Марина Сердюк, которая и обратилась с этой проблемой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву через портал «Добродел».

«На маршрутах №1023 и № 569 аудиоинформаторы были неисправны, и жители могли пропустить нужную остановку. В начале августа работа систем во всех 12 автобусах большого класса на этих маршрутах была восстановлена. Это действительно необходимая функция не только для гостей и жителей округа, но и для слабовидящих пассажиров», - рассказала Кротова.

На данный момент по всему горокругу ведут контроль за функционированием таких систем в автобусах.