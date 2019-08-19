РИАМО - 19 авг. Сведения в отношении ООО «Сенсимилья» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за несоблюдения условий контракта с МКУ «Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела» Ленинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы московского областного УФАС.

Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение работ по замене светильников в помещении. Но так как компания нарушила условия, прописанные в контракте, учреждение расторгло соглашение в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сенсимилья» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.