РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В поселке Томилино городского округа Люберцы хулиганы регулярно расстреливают плафоны и ломают фонари, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница территориального управления «Томилино-Октябрьский» Елена Портас.

«Сейчас составляю письмо в полицию, потому что разбитые фонари вдоль Егорьевского шоссе - не первый акт вандализма. Хотелось бы найти очевидцев. Обычно плафоны расстреливают. Например, в парке Лапса недавно тоже плафоны перебили», - сказала Портас.

По ее словам, сотрудники территориального управления «Томилино-Октябрьский» регулярно восстанавливают побитые плафоны и фонари.