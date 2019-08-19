РИАМО – 19 авг. Принятые правительством Подмосковья меры социальной поддержки привели к росту числа многодетных семей в регионе на 5% с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 79619 семей, в которых воспитывают трех и более детей.

«С каждым годом система мер социальной поддержки расширяется. Сегодня у нас более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающих детей. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например, выплата на школьную форму», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Выплату на школьную форму уже оформили 12735 детям из многодетных семей, общая сумма выплат составила более 38,4 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей.

В начале августа подмосковные власти внесли изменения в госпрограмму «Жилище» в интересах семей, у которых сразу родилось трое или больше детей. Все многодетные данной категории будут получать жилищную субсидию.