РИАМО – 19 авг. Школьная улица, расположенная в центре столицы, станет пешеходной, весной следующего года в рамках благоустройства на территории высадят 119 кустарников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству Школьной улицы в Таганском районе.

«Накануне Дня знаний в Москве появится еще одна пешеходная улица – Школьная улица на Таганке. Уникальный, полностью сохранившийся уголок двухэтажной Москвы XIX века станет прекрасным городским пространством для отдыха москвичей и реализации культурных проектов», – отметил градоначальник.

Школьная улица длиной около 800 метров, она соединяет улицы Добровольческая и Рогожский Вал. Известна с XVI-XVII веков – сначала под именем Тележной, а затем 1-й Рогожской улицы.

«Свое нынешнее название Школьная улица получила в 1923 году. Оно не было связано с конкретной школой и имело скорее культурно-просветительское значение. Дома 12-48 по Школьной улице являются памятником истории и культуры федерального значения «Ансамбль Рогожской ямской слободы», – уточняется в материале.

В 1980-е годы были планы превратить Школьную улицу во второй Старый Арбат. Прямо посреди проезжей части были установлены фонари, и прекращено сквозное движение. Однако проект не был завершен, на улицу можно было заехать и оставить машину. По сути, Школьная превратилась в улицу-парковку, что, конечно же, было нерациональным использованием этого уникального городского пространства, сохранившего неповторимый колорит деловой малоэтажной Москвы.

Работы по комплексному благоустройству Школьной улицы и прилегающих к ней территорий были начаты в мае 2019 года. После их завершения Школьная улица станет пешеходной. Движение автотранспорта по ней запрещено.

Проект предусматривал мощение улицы белой гранитной плиткой с сохранением и музеефикацией фрагментов брусчатки XIX века. На улице установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек, урн и других малых архитектурных форм.

Воздушные провода были убраны под землю в специальную кабельную канализацию. Кроме того, проводится капитальный ремонт фасадов 53 домов и промывка фасадов 29 зданий.

В проект благоустройства также вошли участки Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожский Вал у входа на станцию метро «Площадь Ильича».

Во дворах должны быть заменены покрытия, отремонтированы детские и спортивные площадки, установлено новое оборудование и опоры наружного освещения. В рамках озеленения на Школьной улице и прилегающих территориях было уложено 4,6 тысячи квадратных метров газонов. Осенью планируется высадить 30 деревьев, а весной следующего года – 119 кустарников.

В настоящее время основные работы на Школьной улице завершены, в ближайшие недели будет закончено благоустройство сквера возле метро и прилегающих дворов.

Пешеходная Школьная улица призвана стать новой точкой притяжения горожан – такой же, как Камергерский и Столешников переулки, Арбат или Никольская улица.