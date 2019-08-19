РИАМО – 19 авг. Алексеевский районный суд Белгородской области в начале сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают наказание за две драки в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрение материалов по ходатайству об УДО Александра Кокорина назначено на 6 сентября в 9:00, Кирилла Кокорина (брата футболиста – ред.) – в 10:00, Павла Мамаева – в 11:00», – отмечается в сообщении.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также их приятель – футбольный тренер Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году. Одна драка произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Бузова закрыла свой Instagram после неудачной шутки про «блокадницу»>>