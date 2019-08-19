РИАМО - 19 авг. В Балашихе на улице Звездная,7 произошло возгорание в цеху по производству кремниевых смол, в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают сотрудники пожарно-спасательных сил, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожар в цеху по производству кремниевых смол на площади 100 квадратных метров. Сейчас на месте работают пять пожарных автоцистерн», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.