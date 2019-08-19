РИАМО - 19 авг. На Дне города для москвичей и гостей столицы на Тверской улице проведут 600 уроков и мастер-классов по профессиям от автомеханика до художника по росписи: им предложат собрать мотоцикл, расписать керамические плитки и изразцы, а также сконструировать робота, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Помимо празднования 872-летия Москвы, в эти дни будут чествовать и 80-летний юбилей ВДНХ. Горожане смогут поближе познакомиться с профессиями, которые представлены в «Технограде» и Парке ремесел на ВДНХ. Участие во всех активностях будет бесплатным.

«Участники создадут миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, отчеканят и распишут тематические юбилейные значки», — говорится в сообщении.

Все желающие могут посетить уроки, организованные совместно с «Союзмультфильмом» – дети смогут вылепить из пластилина мультипликационных героев, созданных художниками легендарной студии. А профессиональные танцоры помогут всем желающим выучить движения самых модных танцевальных направлений.

На ретроплощадке «Рождение легенды», посвященной первым годам существования выставки, откроется «Мотомастерская». Здесь гости фестиваля смогут разобраться в устройстве мотоциклов и попробовать себя в роли слесаря-механика.

Участников этих мастер-классов научат диагностировать и устранять поломки в двигателях и других деталях, чинить и монтировать шины. Они узнают о всевозможных видах тюнинга и попробуют украсить мотоциклы и мотоаксессуары в техниках аэрография и пинтстрайпинг.

На площадке «Программа возрождения» пройдут лекции по востребованным темам, представленным в «Технограде», на которых спикеры дадут рекомендации по созданию или ведению бизнеса.

На Тверской в день города также можно будет поучаствовать в танцевальных мастер-классах. Гостей праздника научат современным модным направлениям танцев.

В Мастерской декоративных работ на площадке «Место встречи» юных горожан научат делать мини-картины в мозаичной технике. Ребята старше двенадцати лет будут делать самые настоящие витражи. А еще там будут создавать масштабное мозаичное панно «Карта ВДНХ» трех метров в длину и полтора – в высоту.