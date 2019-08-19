РИАМО – 19 авг. Мужчине проломили череп и сломали ребра в Дмитровском районе столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник ГУ МВД России по Москве.

В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним мужчины 1979 года рождения. Гражданина перевели в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, перелом ребер.

«Позднее оперативники задержали безработного 1977 года рождения, зарегистрированного в Липецкой области. Он изобличен в том, что руками и ногами избил мужчину и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».