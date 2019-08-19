РИАМО - 19 авг. За прошедшую неделю в Подмосковье исправили свыше 70 нарушений, касающихся чистоты дорог, покоса травы рядом с ними, устранения ям и загрязнений из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Инспекторы провели мониторинг, в ходе которого оценили, насколько хорошо ответственные организации выполняют правила чистоты, порядка и благоустройства на объектах придорожной инфраструктуры. Так, наибольшее количество нарушений – 15 – устранено в городском округе Зарайск.

«На участке автотрассы М-5 «Урал» - «Зарайск - Клин-Бельдин» были приведены в надлежащее состояние фасады остановок Ерново, Ильицино, Поворот на Маслово и Астрамьево. На этих остановках также навели порядок на участках с зелеными насаждениями. На автодороге «Зарайск – Кобылье» обновлена конструкция остановки «Карманово», — уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Мытищах восстановлены ограждения в местах проведения работ на пешеходной зоне и проезжей части дороги по адресу: улица Калининградская, дом №17, по Волковскому шоссе, в районе Волковского кладбища. В центре Мытищ, по Новомытищинскому проспекту вблизи дома №12 ответственной организации предписали провести качественную уборку мест общественного пользования.

Нормы и правила озеленения и содержания зеленых насаждений были нарушены в городском округе Можайский. В результате действий инспекторов на участке автодороги «Можайское шоссе - поселок МИЗ» приведены в порядок остановки МИЗ-1, на пути к поселку Гидроузел - «Новая деревня», а также на участке «Тетерино-Поречье» - остановка «Тихоново».

Проведение земляных работ без разрешения пресекли в городском округе Домодедово на 38 километре автотрассы А-105. В микрорайоне Востряково на Проспекте 1-го Мая, 2А привели в порядок ограждение, прилегающая территория.

В Подольске по четырем адресам были устранены ямы во внутридворовых проездах. Жители отметили качественную работу дорожных служб на улицах Индустриальная, Юных Ленинцев, Колхозная, Большая Серпуховская. Бордюрный камень восстановлен на улице Кирова, дом №11, кроме того, приведена в порядок территория на железнодорожной станции «Силикатная».