РИАМО – 19 авг. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с инициативой по развитию сферы услуг детского отдыха и оздоровления, включающей в себя создание базы данных по заброшенным детским лагерям, реконструкция которых позволит увеличить число отдыхающих детей на 1,5 миллиона человек, сообщается на сайте АСИ.

Федеральный проект по повышению доступности подобных услуг также подразумевает использование уровня развития системы детского отдыха в качестве критерия для оценки эффективности губернаторов. Кроме того, предлагается внедрить систему государственно-частного партнерства для привлечения бизнеса и общественных организаций в организацию детского отдыха. Это касается и реконструкции заброшенных лагерей.

«Базу данных заброшенных лагерей планируется сформировать в 2020 году усилиями Минпросвещения, Минэкономразвития и региональных властей. По информации Росстата, в летних лагерях в 2018 году побывали 5,6 из 18,7 миллиона детей в России (30%), однако за городом отдыхали только 1,9 миллиона человек (10,1%)», – говорится в сообщении.

Ожидается, что свой вклад в развитие данной сферы сделает бизнес – в модернизацию лагерей предприниматели инвестируют около 62,8 миллиарда рублей. В тоже время регионы смогут строить новые детские лагеря с софинансированием расходов «в размере не более 40% капитальных затрат и компенсации концессионеру части недополученных доходов в период его эксплуатации». Такие решения смогут одновременно и привлечь инвестиции в сферу, и сохранить госконтроль за учреждениями.

«Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит cформировать благоприятную среду для предоставления негосударственными поставщиками услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Повысится доступность услуг отдыха и оздоровления, увеличится доля негосударственного сектора, будет модернизирована существующая инфраструктура и произойдет оптимизация бюджетных расходов в сфере детского отдыха», – подчеркнул руководитель проектного офиса, советник президента ГК «Просвещение» Отто Сопроненко.

Предложенный АСИ проект также позволит привлечь в федеральный и региональные бюджеты за время своей реализации примерно 105,1 миллиарда рублей налоговых отчислений. Кроме того, при его реализации создадут более 52 тысяч рабочих мест.

В ближайшее время проект передадут в ближайшее время в Минэкономразвития, а пока он находится на рассмотрении в Минпросвещения. Ожидается, что его утвердят к декабрю 2020 года.