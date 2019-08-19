РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Семиметровую ель планируют установить в селе Сынково в Подольске на новогодние праздники, следует из ответа администрации, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

К депутату совета депутатов округа Ирине Талпе в июле обратилась жительница села Сынково, которая попросила оказать содействие в установлении елки в селе Сынково во дворе домов №№5, 6, 7, 8, 9 в канун новогодних праздников. Как отметила Талпа на своей странице в соцсети Instagram, она отправила депутатский запрос на имя главы округа Николая Пестова и на днях получила ответ.

«Комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа был рассмотрен данный вопрос и составлена сметная документация на приобретение новогодней ели высотой 7 метров с комплектом световых и елочных украшений для установки по данному адресу. При выделении финансирования на данные цели будет произведена закупка», – сказал в ответе на запрос председатель комитета Алексей Бекетов.

Талпа добавила, что благодарит администрацию за составление сметной документации, но просит указать конкретные сроки.